О применении сроков исковой давности

Б. Сатбаев,

судья СМЭС г. Астаны

Согласно ст. 179 ГК требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Так, различаются право на иск в материальном смысле и право на иск в процессуальном смысле. Истечение давности погашает право на иск в материальном, но не в процессуальном смысле.

В соответствии с Гражданским кодексом исковая давность это период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса.

Под правом на иск в процессуальном смысле понимается возможность обратиться в суд за защитой права или охраняемого законом интереса. Такая возможность имеется у лица, обладающего процессуальной дееспособностью, если спор по своей сущности подведомственен суду. Поскольку истец обладает правом на иск в процессуальном смысле, суд обязан принять к рассмотрению исковое требование независимо от истечения срока исковой давности.

Нормами ст. 179 ГК устанавливается, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. В соответствии с данной нормой право применения исковой давности предоставлено сторонам. Это служит общей тенденцией законодательного укрепления позиции кредитора. Хотя в настоящей статье говорится о заявлении стороны в споре для применения исковой давности, практически такое заявление исходит от ответчика, так как он заинтересован в судебном решении об отказе в иске со ссылкой на пропуск исковой давности.

Кроме того, п. 3 ст. 179 ГК оговаривается, что истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Так, последствия истечения исковой давности для истца-кредитора заключаются в том, что это служит основанием к отклонению предъявленного им иска.

Соответственно, для ответчика-должника эти последствия означают, что его нельзя понудить к исполнению своей обязанности перед обладателем нарушенного права. Если объектом нарушенного права является индивидуально-определенная вещь, принадлежащая на праве собственности истцу (например, не возвращенная нанимателем или незаконным владельцем собственнику), то ответчик в результате истечения исковой давности право собственности на вещь не приобретает. Такая вещь рассматривается как бесхозяйное имущество, и ее судьба определяется по правилам ст. 242 ГК.

Вместе с тем ГПК от 1999 года не был предусмотрен специальный порядок рассмотрения ходатайств о применении сроков исковой давности, они рассматривались судом в соответствии с общей нормой ст. 186 Кодекса, путем вынесения определения после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле по ходатайству, поданному до удаления председательствующего в совещательную комнату, лицом, участвующим в деле, и (или) представителем по вопросам, связанным с разбирательством дела.

Согласно новому ГПК, вступившему в силу с 2016 года, по результатам проведения подготовки дела к судебному разбирательству проводится предварительное судебное заседание в целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон и других лиц, участвующих в деле, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. При пропуске без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Факт пропуска срока устанавливается на основании ходатайства истца о восстановлении пропущенного срока или ходатайства ответчика о применении срока исковой давности.

Таким образом, законодатель выделил отдельную стадию гражданского процесса, согласно которой в предварительном судебном заседании подводятся итоги проведенной подготовки дела к судебному разбирательству, и установил пресекательные сроки для сторон по подаче ходатайства о восстановлении пропущенного срока и ходатайства о применении срока исковой давности на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а также для суда по исследованию фактов пропуска сроков исковой давности на стадии предварительного судебного заседания.

Так, согласно Комментарию к ГПК 2016 года суд при рассмотрении дела по существу не исследует факты пропуска срока исковой давности по поданным на стадии судебного разбирательства ходатайствам: истца о восстановлении пропущенного срока и ответчика о применении срока исковой давности, за исключением случая, когда ответчик не участвовал на предварительном рассмотрении дела по уважительным причинам.

Кроме того, согласно тому же комментарию обсуждение применения сроков исковой давности при рассмотрении дела по существу возможно, только если обстоятельства пропуска исковой давности подлежат исследованию и возможно применение к части заявленных требований.

В свою очередь, возникает вопрос о рассмотрении ходатайства ответчика о применении срока исковой давности на стадии судебного разбирательства, в случае его участия в предварительном судебном заседании и незаявлении таких требований. Согласно вышеуказанным нормам ГПК и комментария к нему, председательствующий в судебном заседании должен отказать в удовлетворении данного ходатайства по причине его незаявления на стадии предварительного судебного заседания.

При этом обратная ситуация может возникнуть, когда суд должен удовлетворить ходатайство ответчика о применении срока исковой давности на стадии предварительного судебного заседания в отсутствие истца без уважительных причин.

Вышеуказанные положения нового процессуального законодательства не коррелируются с нормами материального права в части права стороны заявить требование о применении исковой давности до вынесения судом решения, а также задачам и принципами гражданского судопроизводства в части судебной защиты прав и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, что требует внесения соответствующих изменений в гражданское процессуальное законодательство.