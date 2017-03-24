На Земле бушует необычная магнитная буря – ученые
24 марта 2017, 14:05
Буря имеет небольшую интенсивность и не несет угрозы для чувствительных к подобным явлениям людей.
На Земле началась необычная магнитная буря, причиной которой стала дыра на Солнце. Об этом со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша сообщает ТАСС.
Зафиксированная учеными буря имеет небольшую интенсивность и не несет угрозы для чувствительных к подобным явлениям людей. Тем не менее, буря представляет интерес для исследователей необычной причиной явления.
«Интересна она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору», — цитирует слова Сергея Гайдаша издание.
По словам ученого, необычная магнитная буря началась накануне и должна завершиться 24 марта, когда Земля и корональная дыра на поверхности Солнца разойдутся с общей прямой. Однако уже 29 и 30 марта на Земле может начаться еще одна подобная магнитная буря, которую вызовет другая корональная дыра.
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