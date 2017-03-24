На юге Румынии эвакуировали сотни школьников из-за сообщения о бомбе
24 марта 2017, 14:35
К зданию школы направились сотрудники правоохранительных органов и саперы.
Сотни учеников и преподавательский состав лицея в городе Тырговиште на юге Румынии были эвакуированы утром в пятницу после сообщения о взрывном устройстве в здании учебного заведения, сообщает телеканал Realitatea.
По данным телеканала, анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве поступил в местную полицию в пятницу утром. Все находящиеся в здании люди были незамедлительно эвакуированы, занятия отменены.
К зданию школы направились сотрудники правоохранительных органов и саперы. Предпринимаются все необходимые в таких ситуациях меры. Периметр школы оцеплен.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850160-e31105a99982a16cfd064cf44bcefed2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...