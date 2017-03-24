На юге Румынии эвакуировали сотни школьников из-за сообщения о бомбе

По данным телеканала, анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве поступил в местную полицию в пятницу утром. Все находящиеся в здании люди были незамедлительно эвакуированы, занятия отменены.





К зданию школы направились сотрудники правоохранительных органов и саперы. Предпринимаются все необходимые в таких ситуациях меры. Периметр школы оцеплен.