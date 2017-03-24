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На юге Румынии эвакуировали сотни школьников из-за сообщения о бомбе

24 марта 2017, 14:35

К зданию школы направились сотрудники правоохранительных органов и саперы.


Сотни учеников и преподавательский состав лицея в городе Тырговиште на юге Румынии были эвакуированы утром в пятницу после сообщения о взрывном устройстве в здании учебного заведения, сообщает телеканал Realitatea.

По данным телеканала, анонимный звонок с сообщением о взрывном устройстве поступил в местную полицию в пятницу утром. Все находящиеся в здании люди были незамедлительно эвакуированы, занятия отменены.

К зданию школы направились сотрудники правоохранительных органов и саперы. Предпринимаются все необходимые в таких ситуациях меры. Периметр школы оцеплен.

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