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Истребитель ВВС США сбросил два топливных бака в южнокорейское озеро

24 марта 2017, 14:50

Военные все еще ищут емкости, чтобы предотвратить утечку горючего.


Истребитель ВВС США сбросил два топливных бака в озеро в юго-западной части Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на американское военное командование.

Инцидент произошел в среду в районе города Кунсан, где находится военная база США. Во время тренировочного полета пилот F-16 сбросил запасные баки с горючим, пытаясь избежать аварийной ситуации.

Военные все еще ищут емкости, чтобы предотвратить утечку горючего. Вместимость каждого бака составляет около 1,37 тысячи литров.

С начала марта США и Южная Корея проводят совместные учения Foal Eagle. Соединенные Штаты задействуют в них авианосец, истребители и стратегические бомбардировщики.

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