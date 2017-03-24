Греция пригрозила не подписывать декларацию юбилейного саммита ЕС

Юбилейный саммит Евросоюза, который пройдет в Риме в эту субботу, может обернуться громким скандалом. Как сообщили западные СМИ, обремененная 320-миллиардным госдолгом Греция категорически отказывается подписывать совместную декларацию, посвященную 60-летней годовщине с начала европейского интеграционного проекта.





Общее заявление стран-членов ЕС за два дня до символического саммита предварительно согласовано среди 27 стран. Однако Афины до сих пор возражают против декларации в предложенной Брюсселем редакции и настаивают на включении в текст дополнительного параграфа о социальной справедливости и гарантиях прав трудящихся.





По данным западных информагентств, которые цитируют неназванных чиновников Еврокомиссии, греческое левое правительство партии СИРИЗА пытается увязать свое согласие на предложенную декларацию с положительной оценкой международными кредиторами проведенных в Греции реформ. Завершение затянувшейся оценки позволит Еврогруппе выделить Афинам очередной транш для обслуживания долговых обязательств, по которым уже в июне предстоят выплаты в семь миллиардов евро.





Тем не менее, издание EUobserver указывает на "очень малую вероятность" того, что в конце концов Афины пойдут до конца в своем споре с Брюсселем и заблокируют текст декларации. А информагентство Reuters, цитируя одного из европейских дипломатов, сообщает, что "ЕС не поддастся шантажу одной из стран-членов, увязывающих вопросы ЕС с совершенно другими проблемами".





Как сообщила греческая газета Kathimerini, в офисе премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, прибывшего в четверг в Италию и оказавшегося "в изоляции", уже пытаются сгладить возникший спор с партнерами, заявляя лишь о желании Афин "обогатить декларацию и подчеркнуть важность европейской социальной модели, которая включает защиту трудовых прав".





Ожидается, что совместное заявление по итогам римского саммита ЕС будет состоять из двух страниц. Помимо перечисления рисков и вызовов для "единой Европы", а также обещания усилить контроль за внешними границами, текст будет и содержать отсылку к успехам, достигнутым Евросоюзом на пути экономического и социального прогресса, а также сплоченности и солидарности.

Правда, что касается последних двух пунктов, то после решения Лондона о выходе Великобритании из состава ЕС особой сплоченностью Евросоюз явно похвастаться не может. А исследования в области социальной справедливости в Евросоюзе явно свидетельствуют о том, что в "единой Европе" опасными темпами растет пропасть социального неравенства между богатыми северными и не ощущающими особого социально-экономического прогресса южными странами.





В этом контексте не удивительна занятая Грецией позиция, которая вызывает еще больше вопросов о реальной, а не декларируемой солидарности в европейском проекте. Со своей стороны, Польша также заявила об особой позиции по римской декларации ЕС из-за нежелания подписываться под документом имеющем отсылку к Европе "нескольких скоростей".





В итоге на фоне предстоящего празднования 60-го дня рождения ЕС все более очевидным становятся нарастающие в объединении внутренние противоречия.