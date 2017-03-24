Житель Индии стал самым молодым отцом в стране в возрасте 12 лет

Ребенок у керальца родился еще в ноябре 2016 года в городе Коччи. Тогда 17-летняя мать заявила, что отцом является именно он. Как сообщил представитель полиции С. Джайакришнан, анализ ДНК ребенка и подростка подтвердил его отцовство.





На основании заявления девушки подросток был задержан в прошлом году полицией по подозрению в изнасиловании в рамках закона о защите детей от преступлений сексуального характера, но позже был отпущен под залог. Его дело будет рассматривать комиссия по ювенальной юстиции.





Детали о личностях молодых родителей не приводятся в соответствии с местным законодательством. Известно лишь, что они приходятся друг другу кузенами и живут по соседству.





В 2013 году сообщалось о жителе Новой Зеландии, который стал отцом в 11 лет. Кроме того, в последние годы получали известность неоднократные случаи отцовства в возрасте 12 лет в разных странах мира, в том числе и в России.