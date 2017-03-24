Британские ученые совершили прорыв в диагностике туберкулеза

Теперь смогут начать лечение уже через несколько дней после заболевания, что повышает шансы на выздоровление.

Британские ученые совершили беспрецедентный прорыв в диагностике туберкулеза. Исследователи из Оксфорда и Бирмингема заявили, что смогли вычленить различные штаммы болезни, используя процесс, называемый секвенированием генома,передает bbc.com.





Это означает, что пациенты, которые раньше ждали результатов анализов по несколько месяцев, чтобы получить правильные лекарства, теперь смогут начать лечение уже через несколько дней, что повышает шансы на выздоровление.





Министр здравоохранения Джереми Хант уже заявил, что это открытие спасет жизни.





Ученые: к 2050 году супербактерии будут убивать 10 млн человек в год





Супербактерии и человечество - кто кого?





По данным ВОЗ, туберкулез является ведущей инфекционной причиной смерти в мире.





Случаи туберкулеза в Великобритании в последнее время встречаются все реже, однако в Англии до сих пор один из самых высоких показателей заболеваемости по Европе.





В 2015 году в Англии заболеваемость составила 10,5 случаев на 100 тысяч человек.





По предварительным данным, в России за 2016 год заболеваемость составила 53,3 случая на 100 тысяч человек а смертность - 7,8 на 100 тысяч.

Устойчивость к лекарствам





Ученые, сделавшие открытие, заявили, что секвенирование генома позволит им идентифицировать ДНК микробактерий в анализе всего за неделю.





Микробиолог, профессор Грейс Смит заявила: "Мы можем предоставить информацию о видах бактерий и лекарствах, к которым они могут быть устойчивы, если будет диагностирован туберкулез".





На этой неделе эксперты предупредили о росте устойчивых к лекарствам штаммов туберкулеза, которые могут свести на нет усилия по искоренению этой болезни.





Согласно новому исследованию, в одном из пяти случаев заболевания туберкулезом в мире штамм оказывается устойчивым по меньшей мере к одному из основных лекарственных препаратов.





"Если мы можем показать, что использование самой современной технологии может помочь сократить время, необходимое для обнаружения болезни и выбора программы лечения, мы продвинемся к нашей цели - к искоренению туберкулеза в нашей стране", - заявил глава минздрава Джереми Хант.