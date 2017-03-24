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Ученые нашли во Вселенной «остров стабильности»

24 марта 2017, 16:57

Речь о звезде Пшибыльского (HD 101065).


Австралийские и немецкие физики назвали главного кандидата во Вселенной, который может располагать химическими элементами «острова стабильности», расположенными в конце таблицы Менделеева и содержащими 114 и более протонов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте arXiv.org, передает lenta.ru.

Речь о звезде Пшибыльского (HD 101065). В ее атмосфере много тяжелых элементов, которые, как полагают авторы, являются продуктами распада элементов «острова стабильности». Ученые предлагают провести поиск в спектрах HD 101065 следов нобелия, лоуренсия, нихония и флеровия.

В соответствии с оболочечной моделью существуют ядра с полностью заполненными энергетическими оболочками. Такие элементы образуют «остров стабильности», в отличие от неустойчивых ядер соседних элементов. Согласно оболочечной теории, должен существовать изотоп Fl-298 c магическим числом нейтронов N=184 с периодом полураспада до 10 минут.

Звезда HD 101065 открыта в 1961 году польско-австралийским астрономом Антонином Пшибыльским. Она находится на расстоянии 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Вероятнее всего, HD 101065 легче Солнца и является субгигантом. Отличительная особенность звезды Пшибыльского — крайне малое содержание в его атмосфере железа и никеля, в то же время звезда богата тяжелыми элементами, например, стронцием, цезием, торием, иттербием и ураном.

Фото: Sandy Huffaker

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