Ученые нашли во Вселенной «остров стабильности»
24 марта 2017, 16:57
Речь о звезде Пшибыльского (HD 101065).
Австралийские и немецкие физики назвали главного кандидата во Вселенной, который может располагать химическими элементами «острова стабильности», расположенными в конце таблицы Менделеева и содержащими 114 и более протонов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте arXiv.org, передает lenta.ru.
Речь о звезде Пшибыльского (HD 101065). В ее атмосфере много тяжелых элементов, которые, как полагают авторы, являются продуктами распада элементов «острова стабильности». Ученые предлагают провести поиск в спектрах HD 101065 следов нобелия, лоуренсия, нихония и флеровия.
В соответствии с оболочечной моделью существуют ядра с полностью заполненными энергетическими оболочками. Такие элементы образуют «остров стабильности», в отличие от неустойчивых ядер соседних элементов. Согласно оболочечной теории, должен существовать изотоп Fl-298 c магическим числом нейтронов N=184 с периодом полураспада до 10 минут.
Звезда HD 101065 открыта в 1961 году польско-австралийским астрономом Антонином Пшибыльским. Она находится на расстоянии 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Вероятнее всего, HD 101065 легче Солнца и является субгигантом. Отличительная особенность звезды Пшибыльского — крайне малое содержание в его атмосфере железа и никеля, в то же время звезда богата тяжелыми элементами, например, стронцием, цезием, торием, иттербием и ураном.
Фото: Sandy Huffaker
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