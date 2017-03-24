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Полиция Малайзии задержала девять человек по подозрению в связях с ИГ

24 марта 2017, 17:14

Работник ресторана и владелец ветеринарной клиники готовили нападение на полицейский участок.


Правоохранительные органы Малайзии задержали девять человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает телеканал Channel News Asia.

Двое задержанных — работник ресторана и владелец ветеринарной клиники — готовили нападение на полицейский участок, заявил главный инспектор полиции Халид Абу Бакар.

Среди задержанных также был сотрудник органов безопасности, который, по данным властей, планировал покинуть стану и отправиться воевать на стороне ИГ в Сирии, а также учитель начальных классов, подозревающийся в пропаганде ИГ в социальных сетях.

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