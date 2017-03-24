Вернуть в разряд административных правонарушений

Североказахстанские полицейские вынесли на широкое обсуждение проблемы, возникающие в ходе применения обновленного административного законодательства.

Конференция с участием разработчиков кодексов и представителей юридической науки страны была посвящена проблемным вопросам, которые высветила ежедневная практика местной полицейской службы.

Открыл работу конференции главный спикер начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов. Начальник ДВД региона рассказал о работе полицейского корпуса области и обозначил основные акценты встречи. Так, работа ювенальных полицейских, участковых инспекторов полиции и дорожно-патрульной службы по применению административного законодательства высветила ряд проблемных вопросов, которые требуют законодательного решения.

Как известно, в результате реформирования законодательства ряд правонарушений перенесен из сферы административного права в уголовное. На первый взгляд, это усиление ответственности. Но, как показывает практика, ряд статей уголовных проступков в основном подлежат прекращению по реабилитирующим основаниям и по ним уголовные дела не направляются в суд, хотя ранее эффективно велась административная практика и нарушители получали наказание. Полицейские уверены в целях повышения эффективности профилактического воздействия и принципа неотвратимости наказания возникла необходимость возврата ряда уголовных проступков в разряд административных правонарушений.

При подготовке к проведению научно-практической конференции полицейские систематизировали проблемные вопросы и разработали свои предложения по внесению изменений в законодательство.

К примеру, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на сегодняшний день предусмотрена ответственность в рамках уголовного производства. По мнению североказахстанских сотрудников МПС, большое количество родителей подпадают в разряд уголовных правонарушителей. Кроме того, как показывает практика, большинство начатых расследований по этой статье прекращено по реабилитирующим основаниям, в связи с чем родители вообще не несут какой-либо ответственности. Административная ответственность стала бы для многих сдерживающим фактором и мотивацией к воспитанию детей.

Еще один актуальный вопрос необходимость изменения санкции ряда статей. Среди них «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Приставание в общественных местах» и прочие, по которым на практике привлекаются граждане, не имеющие постоянного заработка, или лица, злоупотребляющие алкоголем. Санкцию «штраф» здесь, по мнению североказахстанских полицейских, имеет смысл заменить на общественные работы или административный арест. При нынешней ситуации фактически не исполняется принцип неотвратимости наказания, так как штрафы остаются неуплаченными.

На все вопросы и обозначенные проблемы были получены квалифицированные комментарии гостей мероприятия д.ю.н., профессора Марата Когамова; к.ю.н., доцента, эксперта в области уголовного права Бауыржана Курманбаева; д.ю.н., профессора Дулата Чукмаитова.

Во второй части конференции состоялись отдельные семинары с подразделениями местной полицейской службы по секторам и направлениям, связанным со спецификой службы. Сотрудники дорожно-патрульной, ювенальной полиции, участковые инспектора полиции детально обсудили возникающие в ходе ежедневной работы проблемные моменты. К дискуссии по секторам были привлечены представители учебных заведений МВД РК полковник полиции Ермек Кашенов, подполковник полиции Сергей Корничук, профессор Казахского гуманитарно-юридического университета Салидат Каиржанова.

В ходе встречи были проанализированы все проблемные вопросы, которые еще будут детально проработаны и учтены при работе по внесению изменений в законодательство.

Инна Лопатко

Северо-Казахстанская область