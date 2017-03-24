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Американские дизайнеры предложили присесть на «морского ежа» за 20 тысяч долларов

24 марта 2017, 17:50

Американская компания Blackman Cruz из Лос-Анджелеса, производящая мебель и предметы интерьера, представила новую модель кресла.


Об этом сообщает lenta. ru со ссылкой на Luxurylaunches.

Внешне оно напоминает огромного морского ежа с шипами. Кресло выполнено из натуральной кожи, его цена — 19,5 тысяч долларов.

Некоторые дизайнеры, создавая мебель, используют необычные материалы. Например, австриец Райнер Вебер (Rainer Weber) выпустил коллекцию стульев, из автоматов Калашникова. Оружие разбиралось на части, а затем детали сваривались для каркаса. Рукояти автоматов покрыты черным лаком, а деревянные детали (цевье и приклад) обработаны морилкой.

А дизайнеры из британской студии Fallen Furniture сделали кресло из двигателя самолета Boeing 737. Оно изготовлено из хромированного алюминия и обито черной мягкой кожей.

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