Американские дизайнеры предложили присесть на «морского ежа» за 20 тысяч долларов
24 марта 2017, 17:50
Американская компания Blackman Cruz из Лос-Анджелеса, производящая мебель и предметы интерьера, представила новую модель кресла.
Об этом сообщает lenta. ru со ссылкой на Luxurylaunches.
Внешне оно напоминает огромного морского ежа с шипами. Кресло выполнено из натуральной кожи, его цена — 19,5 тысяч долларов.
Некоторые дизайнеры, создавая мебель, используют необычные материалы. Например, австриец Райнер Вебер (Rainer Weber) выпустил коллекцию стульев, из автоматов Калашникова. Оружие разбиралось на части, а затем детали сваривались для каркаса. Рукояти автоматов покрыты черным лаком, а деревянные детали (цевье и приклад) обработаны морилкой.
А дизайнеры из британской студии Fallen Furniture сделали кресло из двигателя самолета Boeing 737. Оно изготовлено из хромированного алюминия и обито черной мягкой кожей.
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