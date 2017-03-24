Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 22 февраля 2017 года № 21-11/283

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

К № ДЗ-25 от 27 января 2017 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно закупа вакцин, организации и проведения иммунизации, сообщаю следующее.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» вакцины проходят процедуру государственной регистрации, в том числе доклинические и клинические испытания перед массовым использованием. По результатам определяется качество, эффективность и безопасность вакцин. При ввозе в страну каждая партия вакцин проходит процедуру оценки безопасности и качества.

Для иммунизации населения закупаются вакцины согласно Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - Правила).

Вакцины закупаются гарантированного качества и сертифицированные ВОЗ из Бельгии, России, США, Ирландии, Франции, Индии, Японии, Израиля и Польши.

В Казахстане анализ эффективности программ иммунизации, обзор новых технологий вакцинации и разработка рекомендаций по проведению иммунизации населения осуществляется Национальным консультативным комитетом Министерства здравоохранения. Национальный календарь профилактических прививок республики соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и графикам иммунизации большинства развитых стран.

Учитывая актуальность и важность предупреждения распространения заболеваемости и снижения смертности от вакцинуправляемых инфекций, особенно среди детей, Министерством здравоохранения в 2016 году утвержден межведомственный план социальной мобилизации ресурсов по профилактике и предупреждению инфекционных заболеваний на 2017-2019 годы. В рамках плана предусмотрены мероприятия по повышению осведомленности населения в вопросах иммунизации, обучению медицинских работников безопасному проведению вакцинации и повышению коммуникативных навыков.

В целях предупреждения поствакцинальных осложнений санитарными правилами по проведению профилактических прививок населению регламентированы порядок проведения и оформления допуска к профилактическим прививкам, требования к введению и хранению вакцин, медицинские показания и противопоказания, предоставление информации о прививке и возможных реакциях, а также последствиях отказа.

Таким образом, для проведения безопасной иммунизации в стране созданы необходимые условия, Национальный календарь профилактических прививок республики постоянно совершенствуется согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В связи с чем, внесение поправок в Правила на данном этапе полагаем нецелесообразным.

Правительством Республики Казахстан и в дальнейшем будут реализовываться комплексные меры по вопросам обеспечения безопасности при вакцинации, в том числе повышения грамотности, профессионализма медицинских работников и информированности населения.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Оглашен 25 января 2017 года

Депутатский запрос от 27 января 2017 года № ДЗ-25

«О вакцинации детей в Республике Казахстан»

Премьер-Министру

Республики Казахстан

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Сегодняшний депутатский запрос касается вопроса вакцинации детей в Республике Казахстан. Вакцинопрофилактика - это надежный метод профилактики инфекционных заболеваний.

В соответствии со статьей 156 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам» граждане Республики Казахстан имеют право на иммунизацию.

Вакцинация в Казахстане проводится бесплатно против 21 инфекционного заболевания. Ежегодный охват профилактическими прививками составляет около 5 млн. человек целевой группы населения, в том числе 1,2 млн. детей.

В возрасте до 3-х лет ребенок получает первичный вакцинальный комплекс против 11 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, вирусного гепатита «В», дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекции.

В возрасте 6 лет дети ревакцинируются против 7 заболеваний: туберкулеза, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и коклюша. Таким образом, у ребенка формируется защита против вакциноуправляемых инфекций.

Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства для вакцинации населения. Так, в 2016 году выделено более 24 млрд. тенге, на 2017 год запланировано более 30 млрд. тенге.

Вместе с тем, за последние десять лет число отказов от вакцинации возросло с 1000 до 8239 в 2016 году. Основными причинами отказов являются недоверие к вакцинам выразили 7,8% (646), на негативную информацию через средства массовой информации (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (511) и по др. причинам 44,7% (3686) отказавшихся от вакцинации.

Уважаемый Бакытжан Абдирович

Мы бы хотели привлечь Ваше внимание на качество вакцин.

Согласно Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденным постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года, Единым дистрибьютором осуществляется закуп препаратов для вакцинации на конкурсной основе, где есть вероятность приобретения вакцин низкого качества.

Необходимо закупать самые лучшие препараты у завода-производителя вакцин, сертифицированных и рекомендованных ВОЗ, ЮНИСЕФ, не дающих побочных действий.

Кроме этого, прививки необходимо осуществлять с учетом:

1) состояния детей;

2) предварительного уведомления родителей;

3) обязательного письменного информирования под роспись родителей о возможных негативных реакциях конкретной прививки и др.рисках;

4) прав родителей на отказ от прививки по вышеуказанным основаниям.

В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть вопрос внесения изменений в Правила закупа препаратов для вакцинации, в части приобретения самых лучших препаратов для вакцинации, и в приказ Министра здравоохранения и социального развития, регламентирующий показания и противопоказания прививкам.

О результатах рассмотрения настоящего запроса просим информировать письменно в установленные законодательством сроки.