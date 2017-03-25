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В зоопарке Великобритании родился детеныш редкого вида жирафов

25 марта 2017, 01:05

Жирафы-кордофаны находятся на грани исчезновения.


В зоопарке в городе Далтон-ин-Фернесс британского графства Камбрия родился детеныш жирафа-кордофана - этот редкий вид жирафа находится на грани исчезновения. Сам зоопарк, который оказался единственным зоопарком в стране, где содержатся этот редкий вид животных, находится на грани закрытия, сообщает ВВС.

Представитель зоопарка заявил, что в зоопарке очень гордятся рождением жирафа, так как животные этого вида находятся под угрозой исчезновения. Рождение жирафа в зоопарке может оказаться "жизненно важным для долгосрочного будущего" этого вида животных, сообщили в зоопарке.

Пока зоопарк работает, но к 3 апреля он может закрыться, так как его основатель Дэвид Гилл лишился лицензии из-за опасений властей по поводу благополучия животных.

В феврале этого года местные власти провели инспекцию и опубликовали отчет, согласно которому с декабря 2013-го по сентябрь 2016 года в зоопарке умерли 486 животных. Всего в зоопарке живут около 1,5 тысячи животных. В числе погибших животных оказались два снежных барса, чьи тела были частично съедены, и две беличьи обезьяны, которые погибли от заражения крови. Семь здоровых львят усыпили из-за того, что для них не нашлось места.

Местные власти заявляли, что зоопарк переполнен, другие условия содержания животных также далеки от стандартов. Животные могли драться друг с другом и спариваться, а также часто нападали на работников.

В 2013 году в этом зоопарке тигр напал на 24-летнего смотрителя Сару Макклей, которая в результате погибла.

С января 2017 года управление зоопарком передано компании Cumbria Zoo Company. Новый управляющий планирует выкупить зоопарк.



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