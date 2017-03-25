Казахстанская туристка оказалась на месте теракта в Лондоне

Казахстанцы вместе со всем миром продолжают выражать соболезнования родственникам погибших во время теракта в Лондоне, передает телеканал КТК.

Многие рассказывают, что информацию о случившемся узнавали от друзей. А вот наша соотечественница Айжан Жолжаксынова и вовсе стала свидетелем жуткой трагедии.

«Пройдя немного по экскурсии, нас попросили эвакуироваться. Но паники никакой не было, так как у них очень хорошо работают полицейские. И при вопросе, что случилось, они просто нам улыбались и попросили выйти. Мы сегодня вновь проезжали по мосту через это место. Колесо обозрения не работает, а на мосту возложены цветы», — рассказывает Айжан Жолжаксынова.

Несколько часов назад полиция Великобритании назвала имя подозреваемого, который накануне совершил в центре Лондона двойной теракт. 52-летний Адриан Рассел Аджахо за день до атаки поменял документы на Халида Масуда.

«Его личность известна полиции и МИ-5. Я могу подтвердить, что он родился в Великобритании и несколько лет назад попал под подозрение МИ-5 в связи с экстремистской деятельностью. Он был периферийной фигурой. Его дело относится к прошлому. Он не был объектом текущей работы служб разведки, и не было разведданных о его намерениях или замыслах», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Центр Лондона по-прежнему перекрыт. На месте теракта продолжают работать криминалисты и следователи Скотланд-Ярда. К этой минуте известно, что ответственность за террористическую атаку на себя взяла запрещенная во многих странах, в том числе и в Казахстане, группировка «Исламское государство». Число жертв теракта достигло пяти человек и еще 40 пострадали в результате нападения.

Правоохранителям удалось по камерам видеонаблюдения восстановить все действия террориста. Сначала мужчина на внедорожнике въезжает на мост, а позже на тротуар, где начинает сбивать пешеходов. Конечным пунктом стал парламент: автомобиль террориста врезается в заграждение. Водитель сразу же выскакивает на улицу с ножом в руке и бежит в сторону Вестминстерского дворца. По дороге он успевает нанести смертельные удары еще трем людям. После этого он был застрелен силовиками.

«Я знаю, что сейчас в больницах много пострадавших. Тут работает и моя мама. Я пришла ее навестить, а также подержать раненых. То, что произошло, просто ужасно и необъяснимо. Но я уверена, что государство нас все равно защитит», — рассказывает жительница Лондона, Луиза.

Сегодня сотни людей почтили память погибших в двойном лондонском теракте. Весь день к месту трагедии несли цветы и зажигали свечи.

«Вообще-то я живу за границей, но прилетел сюда, чтобы выразить свою солидарность. Это очень важный момент. У меня лучшие друзья — мусульмане. Просто чудовищно, что некоторые люди совершают такие злодеяния во имя ислама. Это отвратительно», — говорит участник акции Питер.

Сейчас охрана парламента усилена. Полиция Лондона продолжает обыски в квартирах предполагаемых сообщников застреленного террориста. За сутки правоохранители задержали девять человек, которые, так или иначе, причастны к террористической атаке.