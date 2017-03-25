Исполнитель хита "чип-чип-чип" готовится к свадьбе

Асхат Таргынов вовсю готовится к свадьбе, которая состоится в апреле.

Певец Асхат Таргынов, ставший популярным после исполнения песни "Мария Магдалена", женится. Певец представил свою невесту порталу Stan.kz





23-летняя девушка окончила ВУЗ в прошлом году, ее зовут Алия. Асхату Таргынову сейчас 35 лет. У него от первой жены есть дочь по имени Айым, которую он всегда поддерживает.





С Алией Асхат познакомился на тое у родственников своего знакомого.





"Меня пригласили исполнить песни. Алия была там в качестве гостя. Там и познакомились. Наше знакомство переросло в дружбу, а дружба в любовь", - рассказал артист.





Певец также рассказал, что его возлюбленная не из творческой среды:





"Ее специальность совершенно другая. В данный момент она не работает. В будущем, если захочет работать, - я против не буду".





"Алия уроженка Алматинской области, в данный момент живет с родителями в городе Алматы. Родом ее родственники из Актюбинской области. Полвека назад родные ее переехали сюда, на юг Казахстана", - добавил певец.





Таргынов заявил, что готовится к свадьбе. Торжество планируют провести 12 апреля в Алматы.







