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Исполнитель хита "чип-чип-чип" готовится к свадьбе

25 марта 2017, 11:26

Асхат Таргынов вовсю готовится к свадьбе, которая состоится в апреле.


Певец Асхат Таргынов, ставший популярным после исполнения песни "Мария Магдалена", женится. Певец представил свою невесту порталу Stan.kz.

23-летняя девушка окончила ВУЗ в прошлом году, ее зовут Алия. Асхату Таргынову сейчас 35 лет. У него от первой жены есть дочь по имени Айым, которую он всегда поддерживает.

С Алией Асхат познакомился на тое у родственников своего знакомого.

"Меня пригласили исполнить песни. Алия была там в качестве гостя. Там и познакомились. Наше знакомство переросло в дружбу, а дружба в любовь", - рассказал артист.

Певец также рассказал, что его возлюбленная не из творческой среды:

"Ее специальность совершенно другая. В данный момент она не работает. В будущем, если захочет работать, - я против не буду".

"Алия уроженка Алматинской области, в данный момент живет с родителями в городе Алматы. Родом ее родственники из Актюбинской области. Полвека назад родные ее переехали сюда, на юг Казахстана", - добавил певец.

Таргынов заявил, что готовится к свадьбе. Торжество планируют провести 12 апреля в Алматы.



Фото: stan.kz.

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