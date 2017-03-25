Что думают адвокаты о суде присяжных в Казахстане?

В 2016 году Центром исследования правовой политики (LPRC) проводилось социологическое исследование среди казахстанских адвокатов по расширению категорий судебных дел, которые рассматриваются с участием суда присяжных. Исследование продемонстрировало, что доминирующее большинство адвокатов (67%) положительно относятся к институту суда с участием присяжных заседателей в Республике Казахстан, 84% поддерживают идею о расширении подсудности суда с участием присяжных. Но наблюдается ряд факторов, требующих совершенствования:

Ø 53% не удовлетворены и 17% частично удовлетворены существующим порядком рассмотрения дел с участием присяжным заседателей. Наиболее распространённой причиной неудовлетворенности адвокатов является: влияние/давление судей на присяжных.

Ø 91% не поддерживают процедуру совместного совещания и принятия решений судьями и присяжными заседателями.

Ø 59% разделяют мнение, что действующие нормы УПК РК, регламентирующие рассмотрение дел судом с участием присяжных заседателей, не являются эффективными с точки зрения достижения целей правосудия.

Что думают казахстанские адвокаты о сегодняшнем состоянии суда присяжных в Казахстане? Есть ли у него перспективы? Какие изменения и реформы необходимы в этой области?

Елена Дворецкая, адвокат, член Алматинской городской коллегии адвокатов:

Считаете ли вы, что суд присяжных заседателей в Казахстане в настоящее время обеспечивает реальные гарантии участия представителей гражданского общества в отправлении правосудия?

На сегодняшний день говорить о том, что суд присяжных заседателей в полной мере обеспечивает гарантии участия гражданского общества в отправлении правосудия вряд ли возможно. К сожалению, большая часть составов уголовных правонарушений, подсудных согласно УПК Республики Казахстан судам первой инстанции с участием присяжных заседателей, на практике встречаются крайне редко.

Напротив, уголовные дела по преступлениям, которые, в силу своей природы, совершаются в повседневной жизни регулярно и рассматриваются судами, участия присяжных не предполагают.

Тот факт, что расширение подсудности суда присяжных необходимо, находит своё подтверждение не только на доктринальном уровне и среди юристов-практиков, но также и в Программе Президента Республики Казахстан «План нации - 100 конкретных шагов» от 20 мая 2015 года. Этот документ предусматривает пять институциональных реформ, в числе которых наиболее важной, на наш взгляд, является обеспечение верховенства права. Именно в этом контексте одним из ключевых направлений и названо расширение сферы применения суда присяжных. Однако практически ситуация на сегодняшний день мало в чём изменилась.

Влияет ли институт присяжных заседателей на объективность и справедливость правосудия?

Мы убеждены, что до тех пор, пока подсудность суда присяжных не будет распространена на наиболее часто встречающиеся в повседневной жизни составы преступлений, утверждать о полноценном участии гражданского общества в отправлении правосудия просто неуместно.

Роль института присяжных заседателей в судебной системе сложно очень переоценить, поскольку он играет значительную роль в демократизации всей судебной системы, выступая при этом гарантом обеспечения её реальной независимости и состязательности обвинения и защиты при отправлении правосудия.

Присяжный заседатель - рядовой гражданин. Он не связан при отправлении правосудия ни статистикой, ни ложными корпоративными интересами, ни стереотипами, чего, к сожалению, нельзя сказать о профессиональных судьях. Он не боится оправдательных приговоров. Необходимо отметить, что существующая на сегодня судебная система функционирует с явным обвинительным уклоном и носит чрезмерно репрессивный характер.

Участие присяжных в судебных разбирательствах способствует тому, что стороны получают возможность выслушать, помимо мнения профессионального судьи, также и вердикт общественности по рассматриваемому делу, что, по сути, является важным фактором развития действительно справедливого и беспристрастного правосудия. Рядовые граждане, участвующие в исследовании в суде доказательств, обретают возможность самостоятельно, по своему внутреннему убеждению оценить обстоятельства дела и дать ответы на вопросы, которые будут поставлены перед коллегией присяжных; они не заинтересованы ни в чем кроме вынесения справедливого и законного вердикта. Само по себе это уже совсем немало. Именно институт присяжных заседателей способен в корне переломить ситуацию, существующую на сегодняшний день в судах, и обеспечить реальные гарантии судопроизводства на основе принципа равенства всех перед законом и судом, а также - способствовать в полной мере реализации не менее важного принципа, принципа состязательности и равноправия сторон. А объективное и беспристрастное правосудие возможно только при условии реального применения на практике этих основополагающих принципов уголовного судопроизводства.

Кроме того, еще одним препятствием на пути к объективному и независимому суду была и остается коррупция. И именно институт присяжных заседателей способен в определённой степени вернуть утраченное ныне доверие граждан к судебной системе, ибо очевидно, что гораздо легче коррумпировать одного единственного человека, профессионального судью, чем иметь дело с группой лиц - рядовых граждан страны.

Необходимо ли расширить область применения суда присяжных, и какие категории уголовных преступлений, по вашему мнению, должны быть охвачены судом присяжных?

Ответ однозначен: область применения суда присяжных необходимо расширить, причём самым серьёзным образом.

Принимая Конституцию, Республика Казахстан, провозгласила себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1 Конституции), где судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций … (пункт 1 статьи 76 Конституции).

Руководствуясь данными принципами Конституции, к подсудности суда присяжных, вне зависимости от категории, необходимо отнести, как минимум, все уголовные правонарушения против личности; против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, в сфере экономической деятельности, коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления. Это, будем говорить, программа-минимум. В идеале было бы целесообразным законодательно закрепить обязательность суда присяжных по всем категориям уголовных дел, сохранив, при этом, право подсудимого предпочесть рассмотрение его дела исключительно профессиональным судьёй.

Какие негативные моменты в организации и деятельности коллегий присяжных заседателей вы можете назвать?

К негативным моментам необходимо, на наш взгляд, отнести недостаточно широкую подсудность уголовных дел суду присяжных заседателей; возможность отмены оправдательного приговора, постановленного судом присяжных заседателей, а также - включение профессионального судьи в коллегию присяжных заседателей.

Какие изменения в законодательстве необходимы для реформирования института суда присяжных заседателей?

На сегодняшний день существует три основных направления в реформировании суда присяжных заседателей в Казахстане.

В первую очередь, нуждается в расширении подсудность суда присяжных заседателей. При этом не формальное, как это имеет место на сегодняшний день, а реальное, с распространением её на те категории уголовных дел, которые ежедневно рассматриваются судами Республики Казахстан, что, в свою очередь, позволит обеспечить участие гражданского общества в правосудии не на бумаге, а в жизни.

Во-вторых, необходим законодательный запрет на отмену оправдательных приговоров, постановленных судом присяжных заседателей. Существующая на сегодняшний день возможность отмены таких приговоров фактически позволяет судебной системе контролировать процесс и, в случае необходимости, вносить свои «корректировки».

В-третьих, крайне важно отойти от существующей ныне смешанной модели суда присяжных, который на самом деле таковым не является, поскольку включает в себя, помимо присяжных, также и профессионального судью. Необходим переход к классической модели суда присяжных заседателей и законодательное закрепление отделения коллегии присяжных от профессионального судьи.