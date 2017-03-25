Новые кадровые назначения в Казахстане

На уходящей праздничной неделе прошло назначение в Администрации Президента, а также сменился руководитель управления здравоохранения ЗКО.

Уходящая неделя не была насыщенной на кадровые ротации, сообщает сообщает Казинформ









Распоряжением Главы государства он был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.





Ондасын Уразалин родился в 1963 году в Актобе. В разное время работал преподавателем Актюбинского пединститута, в должности заместителя генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председателя правления ОАО «Банк-РИКА», президента ЗАО «Облтрансгаз», председателя правления ЗАО «Актобегаз». Был акимом Мугалжарского района, директором департамента внутренней политики Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, государственным инспектором, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента. С мая 2014 года до нового назначения - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.





Руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Канат Тосекбаев. Ему 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак». Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировки в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения. Трудовую деятельность начал фельдшером скорой медицинской помощи. 2008-2009 гг. - советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана; 2009-2010гг. - ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана; 2010-2013 гг. - главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана; 2013 -2015 гг. - руководитель «Санаторий Алматы». С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.





Дамир Байманов.



