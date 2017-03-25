Новые кадровые назначения в Казахстане
25 марта 2017, 12:11
На уходящей праздничной неделе прошло назначение в Администрации Президента, а также сменился руководитель управления здравоохранения ЗКО.
Уходящая неделя не была насыщенной на кадровые ротации, сообщает Казинформ.
На этой неделе Ондасын Уразалин назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства он был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.
Ондасын Уразалин родился в 1963 году в Актобе. В разное время работал преподавателем Актюбинского пединститута, в должности заместителя генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председателя правления ОАО «Банк-РИКА», президента ЗАО «Облтрансгаз», председателя правления ЗАО «Актобегаз». Был акимом Мугалжарского района, директором департамента внутренней политики Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, государственным инспектором, заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента. С мая 2014 года до нового назначения - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.
Руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области назначен Канат Тосекбаев. Ему 35 лет, образование высшее. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак». Прошел обучение в США по специальности «Общественное здравоохранение» по программе стажировки в рамках программы «Болашак». Магистр общественного здравоохранения. Трудовую деятельность начал фельдшером скорой медицинской помощи. 2008-2009 гг. - советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», город Астана; 2009-2010гг. - ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», город Астана; 2010-2013 гг. - главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи», город Астана; 2013 -2015 гг. - руководитель «Санаторий Алматы». С 2015 года главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», город Алматы.
Дамир Байманов.
Фото: arnapress.kz.
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