Кто осмелился залезть на Ким Чен Ына

На фото запечатлено, как служащий в летах взбирается улыбающемуся диктатору на спину.

Разбирая фотоотчеты северокорейских государственных СМИ об успешном испытании нового ракетного двигателя, ВВС наткнулась на удивительный снимок: немолодой военный вскарабкался на лидера КНДР Ким Чен Ына. Кто этот смельчак и как так вышло?





На прошлой неделе, как утверждает северокорейское государственное агентство ЦТАК, руководитель республики назвал испытания двигателя "новым рождением ракетной промышленности".





Среди снимков ЦТАК, где улыбающийся Ким смотрит на приборы в контрольном центре и позирует в окружении военных чинов, обнаруживается фото, на котором запечатлено, как служащий в летах взбирается улыбающемуся диктатору на спину.





Как отмечают опрошенные ВВС эксперты по Северной Корее, человек, будто бы готовый сыграть с Кимом в чехарду, не является каким-либо известным лицом в политике КНДР.





Вероятно, он играл определенную роль в запуске двигателя, и, предположительно, встречался с руководителем страны ранее.













Как отмечает обозреватель Майкл Мэдден, военная форма дает возможность предположить, что перед нами офицер среднего ранга стратегических войск Народной армии КНДР, в ведении которых находятся, среди прочего, боевые ракетные установки.





"Фото, безусловно, постановочное, но с элементами импровизации: скорее был дан сигнал, что можно позволить себе что-то неформальное", - полагает эксперт Американо-корейского института при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.





В фильмах северокорейской пропаганды встречаются кадры, на которых простые граждане общаются с улыбающимся лидером.





Таким образом государственные СМИ пытаются внушить населению образ Кима как человека доброго, заботливого и близкого к народу.