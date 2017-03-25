В Киеве похоронили экс-депутата, убитого средь бела дня
25 марта 2017, 19:47
Бывший российский парламентарий был убит 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева.
Во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, убитым в центре украинской столицы. Проститься с Вороненковым пришли около ста человек.
Бывший российский парламентарий был убит 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Вороненков получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее украинские СМИ сообщили его имя — Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице.
Источник: Lenta.ru.
Фото: sputnikipogrom.com.
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