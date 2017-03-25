Появилось видео нового выступления Димаша Кудайбергенова на «Singer»

В Сети опубликовано видео выступления казахстанского исполнителя в 10 сезоне китайского телешоу «Singer», передает передает Казинформ





Как сообщалось, Димаш Кудайбергенов занял третье место в 10 сезоне, тем самым обеспечив себе место в финале китайского телешоу «Singer». Он исполнил песню поэта Орала Байсенгира «Ұмытылмас күн» (Незабываемый день). К слову, музыку на стихи поэта написал сам Димаш Кудайбергенов.





После десятого этапа для непрошедших в финал «Singer» состоится утешительный конкурс, где определятся еще несколько участников финала. Финал будет разделен на два этапа, самый последний выпуск будет транслироваться уже только онлайн.





Ранее Посол Китая в Казахстане Чжан Ханьxуэй прокомментировал популярность казахстанского исполнителя в КНР. Он отметил, что особенно Димаш понравился подросткам, которые его безумно полюбили.





«Им нравится не только голос Димаша, но и его характер. В Димаше видна культура казахского народа, характер Великой Степи. Именно эти качества вызвали интерес китайских зрителей, - считает Чжан Ханьxуэй. - Димаш в Китае очень популярен, его знают все зрители. Поэтому, думаю, что он может развить свое дело в Китае. Это во-первых. Во-вторых, он очень хорошо представил Казахстан на культурном рынке Китая. Теперь этот рынок открыт для казахстанцев».









Касымова Эльмира.



