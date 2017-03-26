Депутат Рады Надежда Савченко спела в прямом эфире

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко исполнила песню в прямом эфире программы "Гордон", которая вышла на телевещательном канале "112 Украина". Об этом пишет РИА Новости.

Украинский политик спела композицию "Месяц" Натальи Могилевской.

Это не первый раз, когда Надежда Савченко удивляет всех своими способностями в пении. Ранее депутат уже исполняла гимн Украины с трибуны Рады.

Фото © РИА Новости. Стрингер