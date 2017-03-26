Армения — Казахстан. Битва за подвал

Принципиальный поединок между национальными сборными Армении и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Мира-2018 вполне можно окрестить сражением за подвал. Оба соперника находятся в самом низу турнирной таблицы квалификационной группы Е, и обе встречающиеся дружины жаждут вырваться оттуда, пишет Оба соперника находятся в самом низу турнирной таблицы квалификационной группы Е, и обе встречающиеся дружины жаждут вырваться оттуда, пишет sports.kz





Ну, а для того, чтобы сделать шаг-другой наверх, и Армении, и Казахстану нужно брать в ереванском противостоянии все три очка. Гипотетическая ничья в этом поединке позволит соперникам лишь промаршировать на месте.





Безусловно, матч между армянской и казахстанской дружинами будет принципиален для обеих сторон. Футбольные болельщики со стажем еще помнят, какими отнюдь не мирными случались схватки между выступавшими в высшей лиге чемпионата СССР командами с созвучными названиями «Арарат» и «Кайрат». После обретения нашими государствами независимости футбольное противостояние Армении и Казахстана продолжается теперь уже на других уровнях — в ранге сборных дружин и в еврокубковых турнирах у клубов. Что касается последних, то здесь у казахстанских команд более чем положительное сальдо. Чего, впрочем, не скажешь о противостояниях на уровне сборных...





Вряд ли стоит, впрочем, перед предстоящим «подвальным» ристалищем вспоминать гордо о том, как, бывало, бивали мы армян, — или горевать при мысли, что и они порой нас не особо жаловали. Если уж и имеет грядущий матч какое-то отношение к прежним футбольным битвам между Арменией и Казахстаном на уровне национальных сборных, то очень косвенное и вполне себе опосредованное. В футболе, в конце концов, практически все решается здесь и сейчас — на зеленом поле. По крайней мере, так оно должно быть в идеале. Поэтому любые домыслы и прогнозы относительно возможного исхода армянско-казахстанского противостояния могут оказаться в воскресенье в Ереване целиком и полностью опровергнутыми — как и в состоянии они абсолютно точно подтвердиться, впрочем, тоже.





Чем сильна нынешняя национальная сборная Армении — так это своей полузащитой. На острие атаки у армян нет завзятого голеадора — да он там, в принципе, и не особо-то нужен, учитывая, что чуть ниже действуют такие исполнители, как Генрих Мхитарян, Геворг Казарян, Маркос Пиззелли... Угрозу чужим воротам представляет собой практически каждый футболист армянской дружины — и это вовсе не преувеличение, если вспомнить, что в продолжающемся отборочном турнире номинальные нападающие в составе этой сборной пока еще и не забивали. Достаточно надежно действуют наши соперники в обороне, играя обычно в четыре защитника и в два опорных хавбека. Впрочем, в начале октября прошлого года румыны, скажем, подобрать ключи к оборонительным бастионам сборной Армении сумели — к 30-й минуте ереванского поединка между этими командами на табло горели цифры 0:4, а итоговый результат — 0:5. Но этот матч оказался чем-то из ряда вон выходящим. Да и Мхитаряна в составе хозяев тогда не было по медицинским показаниям. И стоило то безобразие, между прочим, поста главного тренера национальной армянской дружины Варужану Сукиасяну...





Не стоит забывать о горячей поддержке трибун — в Ереване она у хозяев поля всегда очень мощная. Можно не сомневаться, что отборочный поединок чемпионата Мира привлечет в армянской столице внимание большого количества болельщиков. Поэтому футболистам нашей команды необходимо быть готовыми и к противостоянию с двенадцатым игроком сборной Армении...





В общем, легко в Ереване не будет — ни нам, ни, очень хочется верить, хозяевам. Но в отборочных матчах мирового первенства легко быть не может по определению. Рецепт возможного успеха здесь достаточно универсален — надо всего лишь относиться к своему делу с душой и выкладываться для достижения поставленных перед собой целей по полной.





Вот и поглядим, кому нужнее победа в Ереване.





Алға, Қазақстан!



