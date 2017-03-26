Пентагон заявил об уничтожении известного боевика "Аль-Каиды"

По данным Пентагона, уроженец Пакистана Ясин был причастен к взрыву в гостинице Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года, приведшем к гибели "десятков невиновных жертв.

Пентагон сообщил в субботу об уничтожении в Афганистане боевика "Аль-Каиды" Кари Ясина, виновного в гибели двух американских солдат.

"Министерство обороны США подтверждает, что в результате бомбардировки американских ВВС против боевиков 19 марта в провинции Пактика был уничтожен известный террорист "Аль-Каиды" Кари Ясин, ответственный за гибель десятков невинных жертв, в том числе двух американских военнослужащих", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

По данным Пентагона, уроженец Пакистана Ясин был причастен к взрыву в гостинице Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года, приведшем к гибели "десятков невиновных жертв, в том числе американских военнослужащих Родольфо Родригеса и Мэтью О'Брайана".

Кроме того, как отмечает американское военное ведомство, в 2009 году он был причастен к нападению на автобус с командой по крикету из Шри-Ланки в пакистанском городе Лахор, когда погибли шесть полицейских и двое гражданских, а шесть членов команды получили ранения.

"Гибель Ясина является свидетельством того, что террористы, порочащие ислам и нацеливающиеся на мирных граждан, не избегут правосудия", — сказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

© Фото: David B. Gleason