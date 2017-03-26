Казахстанский боксер-профессионал Азамат Кайрат потерпел поражение в Шанхае

Бой, запланированный на четыре раунда, продлился до конца и его итогом стала победа Муханмоде единогласным решением судей.

В китайском Шанхае состоялся поединок между казахстанцем Азаматом Кайратом (до боя: 1-0) и местным боксером Нуэром Муханмоде (до боя: 1-0), передает Vesti.kz.

Встреча проходила в рамках первого среднего веса (до 154 фунта - 69,9 килограмма). Об этом сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Бой, запланированный на четыре раунда, продлился до конца и его итогом стала победа Муханмоде единогласным решением судей.

Изначально соперником казахстанского боксера должен был стать 28-летний китаец Венбин Конг (3-0, 2КО), который по причине травмы не смог выйти на ринг.

Напомним, что 26-летний Азамат дебютировал на профи-ринге 17 декабря прошлого года в Китае. Тогда казахстанец по итогам четырех раундов единогласным решением судей победил местного боксера Мардана Турсына.