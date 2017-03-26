Трамп намерен поменять налоговую систему США

Президент США Дональд Трамп заявил, что возьмется за реформу налоговой системы США. При этом его законопроект, предполагающий отмену системы медицинского страхования Obamacare в пятницу не получил необходимой поддержки в конгрессе. Ранее Трамп обещал сначала реформировать здравоохранение, и только потом менять налоговый кодекс, передает Русская служба ВВС.

"Скажу, что мы, скорее всего, очень мощно начнем продвигать идею больших налоговых сокращений и реформы в целом. Это наш следующий шаг", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Заявление он сделал после того, как законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную президентом Бараком Обамой страховую систему (Obamacare), сняли с голосования в пятницу.

Президенту пришлось отозвать документ, поскольку он не получил необходимой поддержки даже от республиканцев. Одних не устроило, что законопроект слишком сильно урезал медицинское страхование. Другие сочли подготовленные изменения недостаточно продуманными.

Как связаны налоговая реформа и замена Obamacare

В итоге, новым внутриполитическим приоритетом администрации Трампа станет проведение масштабной налоговой реформы. При этом новый американский президент ранее говорил, что намерен пересмотреть размеры налогов, но после отмены Obamacare.

Возместить налоговые сокращения федеральному бюджету предполагалось за счет средств, сэкономленных в рамках реформы здравоохранения. В ситуации, когда отмену Obamacare через Ккнгресс провести не удалось, неизвестно, чем Трамп планирует закрывать дыру в федеральном бюджете, которая непременно образуется, если он сократит налоги. Дефицит бюджета, в итоге, только вырастет.

Что Трамп хочет сделать с налогами

Тем не менее министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил в интервью агентству Ассошиэйтед пресс, что, по его мнению, провести через конгресс налоговую реформу, возможно, окажется проще, чем преобразования в системе здравоохранения. Он рассчитывает, что конгресс одобрит налоговую реформу к августу.

Мунчин утверждает, что с января координировал работу администрации США по подготовке законопроекта о налоговой реформе. Этот документ вскоре будет внесен на рассмотрение законодательной ветви власти, пообещал он. Предлагаемое уменьшение налоговой нагрузки как для физических, так и для юридических лиц будет сведено в один законопроект, дробить его на несколько частей не планируется, уточнил министр.

В свою очередь, председатель комитета палаты представителей США по доходам и расходам, республиканец Кевин Брэйди также заявил, что сейчас главный приоритет законодателей - это проведение налоговой реформы. Он считает, что сейчас появился "мощный импульс" для проведения налоговой реформы, и "главное не откладывать это на потом", а заняться разработкой законопроекта прямо сейчас.

При этом сами республиканцы расходятся в том, как именно нужно менять налоговый кодекс. Так, сенаторы не поддерживают идею однопартийцев из конгресса об увеличении налоговой нагрузки на импортеров за счет вычета экспортных доходов из налоговой базы. В такой форме эта идея нарушает нормы ВТО.

Впрочем, Трамп уже пообещал американцам "масштабное" снижение налогов для среднего класса. При этом президент не раскрывает возможные источники замещения выпадающих доходов. Он уже исключил сокращение расходов на ключевые социальные программы.