Три российских фаната получили ножевые ранения после матча «Спартака» в Белграде

Одному пострадавшему оказана медпомощь на месте, еще двое госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

Три российских болельщика были ранены ножами в Белграде после товарищеского матча по футболу между местной «Црвеной Звездой» и московским «Спартаком». Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает ТАСС





Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 25 марта на улице Краля Милана. Фанаты белградского «Партизана» напали на группу российских и сербских болельщиков, с флагами возвращавшихся после встречи своих команд. В район ЧП прибыли полиция и бригады скорой, двое злоумышленников задержаны. Сербские болельщики дают показания.





Одному пострадавшему оказана медпомощь на месте, еще двое госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.





В дежурной части полиции белградского района Врачар, сославшись на служебную тайну, отказались давать комментарии по данному происшествию. В медицинском центре скорой помощи подтвердили доставку двоих пострадавших «с ножевыми ранениями без документов», однако сообщили, что сведениями о состоянии их здоровья пока не располагают.





25 марта в Белграде товарищеский матч провели «Спартак» и «Црвена Звезда». Россияне потерпели поражение со счетом 1:2.





Фото: Goran Tomasevic / Reuters



