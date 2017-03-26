При отражении атаки террористов в Чечне геройски пали два казахстанца

При отражении атаки террористов в Чечне погибли шесть военнослужащих Росгвардии из разных регионов России, двое из них были из Казахстана, сообщает "КП".

Напомним, в ночь на 24 марта шесть вооруженных бандитов атаковали военный городок в станице Наурской. Целью боевиков был захват оружия в части и организация терактов в Чечне. Все террористы были ликвидированы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что личности пяти нападавших террористов уже установлены. Двое из них оказались уроженцами Ростовской области, проживающими в Наурском районе Чечни, еще один из Волградской области и еще двое - из Чечни. Возраст опознанных бандитов - от 22 до 27 лет.

Один из погибших был уроженец Актюбинской области Казахстана, 36-летний старший сержант Анатолий Ермолаев. В части он был начальником радиоузла.





Вторым был 27-летний младший сержант из Карагандинской области Казахстана Дмитрий Гурат. Он был военным водителем.





Сейчас руководство Рогсвардии решает вопрос о посмертном награждении всех павших бойцов.

Ранее были озвучены имена пострадавших в бою росгвардейцев. 40-летний майор Евгений Савинов, уроженец Тургайской области Казахстана, с ранением головы в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ранение в ноги получили 45-летний старший лейтенант Владимир Серов из станицы Галюгаевской и 26-летний рядовой Рамазан Имангалиев из Цунтинского района Дагестана. Все они находятся в военном госпитале в Грозном.

По факту бандитской атаки на военный городок в станице Наурской возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям. Все военнослужащие, дислоцированные на Северном Кавказе приведены в полную боевую готовность.