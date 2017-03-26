Озвучен доход PPV-продаж и кассовых сборов боя Головкин — Джейкобс
26 марта 2017, 11:40
Сумма составила около 15 миллионов долларов.
Сайт Fightnights.com назвал окончательные цифры выручки боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкосбом, пишет Sports.kz.
Согласно данным СМИ, доход от PPV-продаж и кассовых сборов составляет примерно 15 миллионов долларов.
Напомним, казахстанец одержал победу единогласным решением судей.
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