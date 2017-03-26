Четырехлетний мальчик спас жизнь матери с помощью Siri

Четырёхлетний ребенок в Великобритании спас жизнь своей матери. Когда ребенок обнаружил, что его мама лежит без движения на полу, он нашёл её iPhone и нажал на кнопку Home, чтобы вызвать Siri, сообщает The Next Web.

Голосовой помощник соединил ребенка с экстренными службами. Мальчик рассказал им, что его мама лежит в комнате с закрытыми глазами и не дышит. Он уверенно отвечал на вопросы диспетчера. Запись разговора опубликовали на YouTube.

Сотрудники служб узнали у мальчика по имени Роман его домашний адрес и направили туда полицейских и фельдшеров, которые прибыли на место спустя 13 минут. Врачи спасли жизнь женщины и отвезли её в больницу после того, как та пришла в сознание.

Неизвестно, что случилось бы с мамой мальчика, если бы Siri не помогла ему дозвониться до экстренных служб. Предположительно, маленький британец просто не знал, какой номер ему нужно набрать на смартфоне.