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Четырехлетний мальчик спас жизнь матери с помощью Siri

26 марта 2017, 12:16

Голосовой помощник соединил ребенка с экстренными службами.


Четырёхлетний ребенок в Великобритании спас жизнь своей матери. Когда ребенок обнаружил, что его мама лежит без движения на полу, он нашёл её iPhone и нажал на кнопку Home, чтобы вызвать Siri, сообщает The Next Web.

Голосовой помощник соединил ребенка с экстренными службами. Мальчик рассказал им, что его мама лежит в комнате с закрытыми глазами и не дышит. Он уверенно отвечал на вопросы диспетчера. Запись разговора опубликовали на YouTube.

Сотрудники служб узнали у мальчика по имени Роман его домашний адрес и направили туда полицейских и фельдшеров, которые прибыли на место спустя 13 минут. Врачи спасли жизнь женщины и отвезли её в больницу после того, как та пришла в сознание.

Неизвестно, что случилось бы с мамой мальчика, если бы Siri не помогла ему дозвониться до экстренных служб. Предположительно, маленький британец просто не знал, какой номер ему нужно набрать на смартфоне.


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