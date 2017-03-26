Опубликовано видео драки сторонников и противников Трампа

Причиной инцидента явилось то, что неизвестный в черной маске распылил содержимое перцового баллончика в лицо организатора акции в поддержку нынешнего президента Соединенных Штатов.

В сети появилось видео с дракой сторонников и противников президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Столкновения произошли в городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Причиной инцидента явилось то, что неизвестный в черной маске распылил содержимое перцового баллончика в лицо организатора акции в поддержку нынешнего президента Соединенных Штатов. После этого началась драка между единомышленниками и противниками Трампа.

В результате стычки пострадали два человека. Разогнать толпу удалось лишь полиции, которая арестовала шесть человек, все они оказались из "лагеря" противников президента США, добавляет издание.

Это уже не первый случай таких стычек между сторонниками и противниками Трампа. Различные столкновения наблюдаются с момента инаугурация президента США.