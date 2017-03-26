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КНДР пообещала «превратить в пепел» базы США в случае нападения

26 марта 2017, 15:50

В КНДР подчеркнули, что новой администрации США стоит «прислушаться к внутреннему воплю тревоги за жестокие последствия, к которым может приводить превентивный удар».


Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира заявил, что США нужно подумать о катастрофических последствиях при превентивном ударе по Северной Корее, сообщает Газета.ру со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, «это является хитрыми уловками, нацеленными... на смягчение нарастающих с каждым днем решительных контрмер Кореи, и проявлением преступного замысла превратить превентивный удар в настоящий бой».

В КНДР подчеркнули, что новой администрации США стоит «прислушаться к внутреннему воплю тревоги за жестокие последствия, к которым может приводить превентивный удар».

Представитель ведомства призвал США немедленно прекратить военные маневры и вывести системы ПРО с территории Южной Кореи.

По его словам, если США «потеряют разум» и нападут на КНДР, то северокорейские военные «превратят в пепел основные базы агрессии и провокации».


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