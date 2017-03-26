В Совете Федерации России исключили возможность смены участника "Евровидения"

Сенатор привёл две причины такого отказа: это статус Крыма как российского региона и личность самой Юлии Самойловой.

Россия не намерена каким-либо образом отвечать на предложение вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко сменить участника "Евровидения". Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Лайф».

— Предложение украинских властей направить на "Евровидение" другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы, — отметил сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

Он назвал это абсурдом, нонсенсом и полнейшей несуразицей. Клинцевич подчеркнул, что ещё одна причина невозможности смены кандидата — в личности самой Юлии Самойловой — "девушки, которая всей своей жизнью заслужила, а точнее завоевала право выступать на "Евровидении".

— Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней. Словом, мы свой выбор сделали, и менять его не будем ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, так на нашем месте поступило бы любое цивилизованное, уважающее себя государство, — сказал Клинцевич.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезда на Украины в связи с тем, что в 2015 году она посещала Крым. К тому времени полуостров уже стал регионом России, однако в Киеве считают его по-прежнему своей территорией и каждый въезд на территорию полуострова через РФ воспринимают как нарушение границы Украины.

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко