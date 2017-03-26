Полиция Атырау прокомментировала обвинения в рэкете, подкупе и шантаже

Генеральная прокуратура взяла на контроль дело атырауского экс-полицейского и скандальных фактов, описанных им в письме. Открытое обращение Манарбека Утеуова стало настоящей бомбой. В нём экс-офицер признался, что совершил убийство по указанию начальства. А заодно заявил о том, как и кто в атырауской полиции нарушает закон. Сейчас идет следствие в отношении сразу нескольких должностных лиц местного УВД. Эти обвинения, наконец, прокомментировали и в самой полиции, сообщает телеканал КТК.

Если в пятницу все ведомства ограничились письменными комментариями, то 25 марта решили ответить на вопросы журналистов лично. За полицейских, которых Манарбек Утеуов и обвинил в многочисленных преступлениях, говорить согласился зам главы атырауского УВД. Марат Таганиязов утверждает, что все написанное в письме: просто выдумка. И мотив у бывшего подчиненного вовсе не замученная совесть, а скорее месть.

Марат Таганиязов, заместитель начальника УВД г. Атырау:

- Когда его собирались закрывать в ИВС, Утеуов Манарбек предложил Кабдешову всю вину повесить на гражданина Узбекистана Карманбаева. Мол, приехал из другой страны, ни родины, ни флага. А меня выведите, я все-таки с вами работал и сотрудник.

По версии Таганиязова, облить грязью начальство Утеуов решил как раз после того, как с ним не пошли на сделку, а задержали за убийство. Следом и появилось это письмо в интернете. В нем бывший сотрудник, который находится в СИЗО, признается в убийстве, раскаивается и заявляет, что пошел на преступление по указанию своих шефов. Бывших боссов он также обвинил в шантаже, вымогательстве и покровительстве преступности.

«В 2013 году Кабдешов пытался заставить руководство ресторана «Армада» платить ему дань, собрав более двадцати сотрудников уголовного розыска и подключив дорожно-патрульную службу, он дал непосредственное указание разгромить ресторан «Армада», а сотрудников ресторана охранников, барменов, официантов закрыть в спецприемник за сопротивление сотрудникам внутренних дел».

Ту громкую спецоперацию помнят и в ДВД. Только вот уверяют: Утеуов все напутал. Тогда в ресторане произошло убийство, причастен был охранник, который к тому же оказал сопротивление. Да и стройматериалы для коттеджей начальства, как пишет бывший полицейский, никто никогда не вымогал.

Марат Таганиязов, заместитель начальника УВД г. Атырау:

- Он там говорит, покрыли данью. Я могу смело заявить: ни одного заявления от каких-либо бизнесменов, от индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на рынках, в строительных магазинах, в отношении сотрудников криминальной полиции не поступало.

Что это – разоблачение людей в погонах или клевета, теперь выясняют под особым надзором. Сегодня стало известно, что дело атырауского экс-полицейского и фактов, описанных им в письме, взяла на контроль Генеральная прокуратура. По данным ведомства, сейчас идет досудебная проверка в отношении сразу нескольких должностных лиц местного УВД.

Сырым Акболатов, старший помощник прокурора Атырауской области:

- Мы должны проверить все доводы, которые он указал, полноту обеспечить, объективность и примем процессуальное решение.

По словам прокуроров, проверяют каждый случай и каждого сотрудника, чье имя значилось в скандальном письме. Расследованием дела занимается управление специальных прокуроров и отдел собственной безопасности ДВД.

Сколько времени потребуется на расследование, неизвестно. А вот суд над Утеуовым начнется уже на следующей неделе. Он тоже не обещает быть долгим: экс-полицейского обвиняют по 16 эпизодам, а само дело состоит из семи томов.