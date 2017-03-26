В Рио-де-Жанейро проходит митинг против коррупции

Манифестация, участники которой требуют положить конец коррупции в органах государственной власти и крупных компаниях, проходит в Рио-де-Жанейро. Как могла убедиться корреспондент ТАСС, сотни митингующих собрались около 10:50 утра на набережной Копакабана в южной части этого города.

Аналогичные акции протеста намечены на 26 марта во всех крупнейших населенных пунктах страны, а также в столице Бразилиа. Они проводятся по инициативе общественных движений "Свободная Бразилия" и "Выходи на улицу" - тех же организаций, которые в марте 2016 года вывели на улицы городов крупнейшей южноамериканской страны более трех миллионов человек в поддержку импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Однако в этот раз организаторы сообщили, что не ставят своей целью отставку нынешнего главы государства Мишела Темера. Одно из требований митингующих - отмена частичной неприкосновенности для представителей высшей государственной власти, упоминающихся в деле о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

Не менее громкий скандал разгорелся и вокруг деятельности бразильского строительного концерна Odebrecht. В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 гг. она вместе со своими сообщниками дала взяток на сумму около $788 млн в 12 странах в обмен на получение выгодных контрактов.