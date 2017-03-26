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МВД: в Москве задержаны около 500 человек

26 марта 2017, 22:00

Сотрудники полиции изъяли у одного из участников несанкционированной акции в центре Москвы пистолет.


Сотрудники полиции задержали порядка 500 человек во время несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Москве, пишет RT.

«При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии был задержаны около 500 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время они доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли у одного из участников несанкционированной акции в центре Москвы пистолет.

По данным ведомства, на месте проведения несогласованной акции в Москве находились до 8 тыс. человек.


Фото interfax.ru


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