МВД: в Москве задержаны около 500 человек
Сотрудники полиции изъяли у одного из участников несанкционированной акции в центре Москвы пистолет.
Сотрудники полиции задержали порядка 500 человек во время несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Москве, пишет RT.
«При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии был задержаны около 500 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в настоящее время они доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
Кроме того, сотрудники полиции изъяли у одного из участников несанкционированной акции в центре Москвы пистолет.
По данным ведомства, на месте проведения несогласованной акции в Москве находились до 8 тыс. человек.
Фото interfax.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.