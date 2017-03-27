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Госдеп назвал задержание Навального и его сторонников оскорблением демократии

27 марта 2017, 07:50

По последним данным задержано более 800 человек.


США осудили задержание сотен протестующих в России, назвав эти меры «оскорблением демократических ценностей», передает Reuters.

«Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», — заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер в своем заявлении.

Он добавил, что Вашингтон «обеспокоен», узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального.

В воскресенье, 26 марта, на Тверской улице в центре Москвы сторонники Навального попытались устроить несанкционированное массовое мероприятие. В нем, по оценке полиции, принимали участие 7-8 тысяч человек.

Полиция задержала, по последним данным источников РИА Новости, более 800 человек. Навальный был задержан спустя несколько минут после его появления на мероприятии.

Власти Москвы, отказав оппозиции в согласовании акции, предлагали перенести ее в Сокольники и в Люблино, однако организаторы отказались это делать.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Joshua Roberts / Reuters.

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