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В ЮКО назначен руководитель Управления экономики и бюджетного планирования

27 марта 2017, 09:27

Им стал Сабитов Арман Сабитович.


Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования региона назначен Сабитов Арман Сабитович, передает пресс-служба акима области.

Сабитов Арман Сабитович родился в 1984 году, образование высшее. Окончил Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби, аспирантуру Казахского экономического университета им.Т.Рыскулова. По специальности экономист, кандидат экономических наук, сертифицированный государственный аудитор.

Трудовую деятельность начал ассистентом аудитора в аудиторской компании ТОО «Азаматаудит» г.Алматы. В 2004-2011 годы работал старшим ассистентом аудитора, менеджером-руководителем проекта, управляющим представительства по городу Алматы.

В 2011-2016 годы занимал должность члена Ревизионной комиссии по городу Алматы. С декабря 2016 года - заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области.

Фото: акимат ЮКО

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