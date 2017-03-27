В ЮКО назначен руководитель Управления экономики и бюджетного планирования
27 марта 2017, 09:27
Им стал Сабитов Арман Сабитович.
Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования региона назначен Сабитов Арман Сабитович, передает пресс-служба акима области.
Сабитов Арман Сабитович родился в 1984 году, образование высшее. Окончил Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби, аспирантуру Казахского экономического университета им.Т.Рыскулова. По специальности экономист, кандидат экономических наук, сертифицированный государственный аудитор.
Трудовую деятельность начал ассистентом аудитора в аудиторской компании ТОО «Азаматаудит» г.Алматы. В 2004-2011 годы работал старшим ассистентом аудитора, менеджером-руководителем проекта, управляющим представительства по городу Алматы.
В 2011-2016 годы занимал должность члена Ревизионной комиссии по городу Алматы. С декабря 2016 года - заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области.
Фото: акимат ЮКО
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