В Ереване совершил вынужденную посадку самолет сборной Казахстана
27 марта 2017, 09:41
Причина — неисправность шасси.
Самолет Национальной сборной Казахстана по футболу вынужденно сел в Ереване, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Об этом в своем Твиттере сообщил медиа-офицер сборной Ербол Каиров.
«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан. Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси» — , написано в сообщений.
Напомним, что сборная Казахстана вчера в отборочном матче к чемпионату мира-2018 на выезде проиграла сборной Армении со счетом — 0:2.
Фото: kazfootball.kz
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