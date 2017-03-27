В Ереване совершил вынужденную посадку самолет сборной Казахстана

27 марта 2017, 09:41

Причина — неисправность шасси.

Самолет Национальной сборной Казахстана по футболу вынужденно сел в Ереване, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Об этом в своем Твиттере сообщил медиа-офицер сборной Ербол Каиров.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан. Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси» — , написано в сообщений.

Напомним, что сборная Казахстана вчера в отборочном матче к чемпионату мира-2018 на выезде проиграла сборной Армении со счетом — 0:2.

Фото: kazfootball.kz

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