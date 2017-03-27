Мейвезер придумал Головкину новое прозвище

Казахстанец неоднократно заявлял о готовности спуститься в 154 фунта ради боя с Мейвезером-младшим. Сам американец отмечал, что с легкостью расправится с Головкиным, но о конкретном поединке с ним не говорил.

Экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира американец Флойд Мейвезер-младший придумал новое прозвище Геннадию Головкину, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz





"Я видел бой одного парня, когда был за океаном. Вы знаете, о ком я, - Triple-L - потому что мне бы он проиграл три раза (Lose - проигрывать - прим. ред.). На данный момент есть единственный боец, ради которого я готов вернуться на ринг. И имя его Конор МакГрегор. Если бы я все еще был активным боксером, то... Ну, вы поняли. Мне не нужно говорить фанам, что бы я сделал. Я бы его уработал. А сейчас меня интересуют только мегаденежные бои... А кто такой Головкин?" - заявил Мейвезер-младший в интервью Fighthype.com.





Также 12-кратный чемпион мира заявил, что мог бы показать своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу, как можно было бы лучше отработать с GGG.





"Головкин умеет бить, он хороший панчер, но, похоже, мне надо тренировать Джейкобса, потому что Дэнни мог отработать и лучше. Я мог бы показать, как сделать все намного лучше. Но и так он выдал шикарный бой, он чертовский боец, как и Головкин, и это была отличная пара", - сказал Мейвезер-младший в беседе с Fighthype.com. Напомним, что в мире бокса Головкин известен как Triple-G (GGG - производное от полного имени боксера).





Казахстанец неоднократно заявлял о готовности спуститься в 154 фунта ради боя с Мейвезером-младшим. Сам американец отмечал, что с легкостью расправится с Головкиным, но о конкретном поединке с ним не говорил.



