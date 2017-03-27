Европейский вещательный союз проследит за допуском РФ к участию в "Евровидении"
27 марта 2017, 12:43
Об этом заявил глава оргкомитета "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
Европейский вещательный союз (EBU) выразил надежду, что все изначально заявленные на конкурс "Евровидение" исполнители смогут принять нём участие. Руководство союза намерено проследить за ситуацией вокруг российского представителя на конкурсе и предпринять меры для участия конкурсанта от РФ, передает Life.ru.
— Мы ждём, что все исполнители, которые прошли конкурсный отбор, будут участвовать. Если решение о запрете въезда российскому конкурсанту будет действовать, тогда EBU постарается гарантировать участие России в конкурсе, — расказал Фрайлинг.
Глава оргкомитета отметил, что пока организаторы конкурса не получали от украинских властей уведомления относительно российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой.
Кирилл Бондарь
Фото: Eurovision.tv
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