В Алматы прошел театрализованный флэшмоб - от Гоголя до Шекспира

Репертуар театра им М.Лермонтова увеличивается, каждый год здесь ставят от трех до пяти постановок.

В свой профессиональный праздник артисты театра им М. Лермонтова показали, что театр не имеет границ, сообщает сообщает Zakon.kz.









Лермонтовцы, выйдя за пределы храма мельпомены, устроили театрализованный флэшмоб. Собравшейся многочисленной публике артисты продемонстрировали ретроспективы самых известных сцен любви от Гоголя до Шекспира.









«Сегодня театр показал, что он всегда со своим зрителем, и даже может выйти за пределы, чтобы показать, что искусство театра не имеет границ, - сказал заместитель директора театра им М. Лермонтова Олег Гостев.- Театр в Казахстане не выживает, театр живет вместе со своими зрителями, которых с каждым годом становится все больше. Это самая лучшая реклама социальной и культурной жизни нашего общества. Театр – это родина нашей души, что немногое, что спасает человека от непростой жизни. Люди приходят к нам для того чтобы прожить свою жизнь, а не просуществовать».









Театральное искусство постоянно развивается, в нем сочетаются лучшие традиции и стремление к экспериментам. Все, кто связал свою жизнь со сценой и кулисами, беззаветно служат театру, отдаваясь любимому делу без остатка.









«Есть актеры, которые выступают на нашей сцене десятилетиями, чего стоит один Юрий Борисович Померанцев, который в следующем году отметит свое 95-летие, - продолжил он.- У нас много уважаемых артистов, также есть молодая поросль. У театра не только богатая история, но и богатые традиции, которые передаются по стопам».









По словам Гостева, репертуар театра им М. Лермонтова увеличивается, каждый год ставят от трех до пяти постановок. 2017 год будет отмечен рядом громких и ожидаемых премьер.









«Интерес зрителя к собственным постановкам очень большой. Аншлаги бываю постоянно, особенно в дни премьер. Театр вдохновляет, заряжает эмоциями, помогает отвлечься от повседневных забот. Цены на билеты рассчитаны на нашего зрителя и весьма доступны. Театр - это не кино, здесь вы переживаете все эмоции вместе с артистами. К нам приходит много молодежи и это не те молодые люди, которых принято ругать, что они ничего не делают. Театр - жизненный организм, который развивается, ищет новые подходы, креативы. Я считаю, что театр будет и в будущем, поскольку эту нишу ничем заменить нельзя», - подытожил Гостев.















