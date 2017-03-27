Аудиторы выявили множество финансовых нарушений в облспорте
27 марта 2017, 15:31
Руководитель областного управления физической культуры и спорта Тимур Шаяхметов, а также руководитель отдела высших достижений Акжан Ищанов были задержаны антикоррупционным бюро по подозрению во взяточничестве.
Аудиторская проверка выявила множество финансовых нарушений в облспорте ЗКО. Об этом стало известно сегодня, во время очередного судебного слушания по делу экс — начальника областного управления физической культуры и спорта Тимура Шаяхметова, пишет uralskweek.kz.
Во время процесса был допрошен начальник финансово — экономического отдела при управлении спорта. Нурболат Клышев поведал суду, что Шаяхметов с первых дней начал давить на него и других сотрудников и вынуждал их уволиться по собственному желанию.
— Господин Шаяхметов предлагал уволиться мне, руководителю отдела высших достижений Акжану Ищанову, и еще двум начальникам отделов, — говорит Нурболат Клышев. — Он сказал, что хочет создать собственную команду в управлении. Ни о каких доверительных отношениях между нами не может идти и речи.
Далее начальник финансового отдела пояснил суду, как он чуть не стал винтиком в системе поборов и взяток облспорта.
— В какой- то момент Тимур Шаяхметов предложил мне заниматься поборами с тренеров, — рассказывает Клышев. — Но я отказался. Разговор между нами был короткий: поступило предложение, я его отклонил.
— Согласитесь, что такие предложения поступают только тем людям, между которыми имеются доверительные отношения, а между вами и Шаяхметовым не было таких отношений? — спросил адвокат Саян Жунисбаев. — Так почему же он вам сделал такое предложение?
— Я не знаю, — ответил Нурболат Клышев.
— Слышали ли вы, что в облспорте происходят поборы со стороны руководства? — продолжил опрос адвокат Жунисбаев.
— Такие разговоры были только на уровне слухов, — ответил Клышев. — Однажды ко мне зашел старший тренер области по волейболу Сергей Казак и начал мне жаловаться, что дети сидят в городе, на 35 человек билеты на соревнования купит не на что, что же делать. Тогда я сказал ему, что другие тренера «откатывают» проценты и ездят.
Стоит отметить, что во время длительного, почти часового допроса Нурболат Клышев заметно нервничал, покраснел и почти на пять вопросов отвечал, что не помнит или не знает ответа. Сразу же после его опроса второй адвокат Тимура
Шаяхметова Галымжан Ищанов ходатайствовал о приобщении к материалам дела результата аудиторской проверки, согласно которой в облспорте были выявлены многочисленные нарушения. Большинство из них связано с работой отдела финансов.
Судебный процесс в отношении экс-главы облспорта продолжится сегодня, после обеда.
Напомним, в декабре прошлого года руководитель областного управления физической культуры и спорта Тимур Шаяхметов, а также руководитель отдела высших достижений при том же ведомстве Акжан Ищанов были задержаны антикоррупционным бюро по подозрению во взяточничестве. Чуть позже Акжана Ищанова отпустили, в связи с его деятельным раскаянием.
Акмарал Шаяхметова
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