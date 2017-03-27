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Попытку нападения акулы на ныряльщицу сняли с воздуха

27 марта 2017, 16:16

По мнению автора видео, акула приняла ласты за рыбу и ретировалась, когда поняла свою ошибку.

Житель Флориды Дэвид Диес (David Diez) снял при помощи квадрокоптера попытку нападения акулы на девушку. Об этом сообщает UPI, передает Lenta.ru.

На видео, опубликованном в Instagram, ныряльщица плавает в море с маской и ластами. Неожиданно к ней приближается акула, почти касается ластов, но в последний момент поворачивается и уплывает прочь. Судя по отсутствию реакции, девушка ничего не заметила.

По оценке Диеса, длина акулы составляла 1,2-1,5 метра. «Укус мог оказаться довольно серьезным, — пишет он. — Не смертельным, но и ничего хорошего».

По мнению автора видео, акула приняла ласты за рыбу и ретировалась, когда поняла свою ошибку. «Так происходит большинство нападений акул во Флориде. Особенно в это время года, когда черноперые акулы мигрируют вдоль побережья за косяками рыбы», — объясняет он

В феврале сообщалось, что беспилотник снял на видео, как большая белая акула едва не напала на серфера у берегов Австралии.


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