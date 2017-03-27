Попытку нападения акулы на ныряльщицу сняли с воздуха
27 марта 2017, 16:16
По мнению автора видео, акула приняла ласты за рыбу и ретировалась, когда поняла свою ошибку.
Житель Флориды Дэвид Диес (David Diez) снял при помощи квадрокоптера попытку нападения акулы на девушку. Об этом сообщает UPI, передает Lenta.ru.
На видео, опубликованном в Instagram, ныряльщица плавает в море с маской и ластами. Неожиданно к ней приближается акула, почти касается ластов, но в последний момент поворачивается и уплывает прочь. Судя по отсутствию реакции, девушка ничего не заметила.
По оценке Диеса, длина акулы составляла 1,2-1,5 метра. «Укус мог оказаться довольно серьезным, — пишет он. — Не смертельным, но и ничего хорошего».
По мнению автора видео, акула приняла ласты за рыбу и ретировалась, когда поняла свою ошибку. «Так происходит большинство нападений акул во Флориде. Особенно в это время года, когда черноперые акулы мигрируют вдоль побережья за косяками рыбы», — объясняет он
В феврале сообщалось, что беспилотник снял на видео, как большая белая акула едва не напала на серфера у берегов Австралии.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850548-6b1b342cbb0629fb475cb42cea72bffe
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...