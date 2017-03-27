Театр "Астана Опера": Дебюты в знаменитом балете "Дон Кихот"

Подчеркнем, что в спектакле использованы видео- и фронтальные проекции, а также интересные анимации.

Знаменитый балет Л. Минкуса «Дон Кихот» по роману Мигеля Сервантеса будет представлен на сцене Большого зала «Астана Опера» 1 и 2 апреля. Главные партии готовятся исполнить талантливые артисты – Анель Рустемова (Китри), Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов (Базиль), Ильдар Шакирзянов (Эспада) – для них выступление в этом спектакле на сцене «Астана Опера» будет дебютным , сообщает пресс-служба театра.





Балетмейстер-постановщик – художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Дирижер-постановщик –Арман Уразгалиев.





- Исполнять этот балет – большое удовольствие. Характерные танцы, перемежающиеся с классическими, требуют не только отточенной техники, но и владения актерским мастерством. Весь состав балетной труппы, задействованный в этом спектакле, показывает многоликую жизнь Барселоны с различными историями человеческих судеб – веселыми и грустными. Одной из наших задач является создание радостной, теплой атмосферы, которой наполнен весь спектакль, - отметили артисты балета.









В 1869 году М. Петипа создал балет на сюжет романа М. Сервантеса «Дон Кихот». Мариус Петипа использовал из великого литературного источника лишь две главы второго тома, рассказывающие о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете – Гамаш) с красавицей Киттерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Базилио (Базиля).





Подчеркнем, что в спектакле использованы видео- и фронтальные проекции, а также интересные анимации. Появление на сцене живых коня и ослика всякий раз вызывает у зрителей веселый смех.



