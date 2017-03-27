Навального оштрафовали за организацию несогласованного митинга

Навальный в суде признал себя организатором акции на Тверской улице, но назвал ее законной.

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей Алексея Навального, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре столицы, передает корреспондент передает корреспондент ТАСС





По данным полиции, около 500 человек были задержаны в центре Москвы при проведении несогласованной акции. Сам Навальный в суде возложил ответственность за задержания на правительство Москвы, которое, по его словам, не согласовало акцию и не предложило в установленный законом срок альтернативного места ее проведения.





"Мы обратились в правительство Москвы за согласованием акции. Согласно закону, нам в течение трех дней должны были согласовать ее или предложить альтернативное место, но этого сделано не было, поэтому, согласно решению Конституционного суда, мы имели право проводить акцию в том месте, о котором просили изначально", - сказал Навальный.





Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести его в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации 26 марта провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.





Адвокат Навального Ольга Михайлова возложила ответственность за задержания участников акции на правительство Москвы. "Московские власти должны были в течение трех суток либо согласовать предложенное нами место, либо предложить альтернативное, но нам в согласовании отказали, а новое место в течение трех суток не предложили", - заявила Михайлова, уточнив, что непосредственно перед акцией московские власти предложили альтернативные места. "Но было уже поздно", - заявила защитник, попросив суд снять административное обвинение с Навального.





Согласно закону, в случае наличия двух решений об административном правонарушении правоохранительные органы могут выйти с ходатайством в суд о замене условного наказания Навальному по уголовному делу "Ив Роше" на реальное.



