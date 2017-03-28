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Жители Уральска теперь в плену у талой воды

28 марта 2017, 00:54

Теплая погода и дождь на выходных превратили окраины Уральска в огромные озера.

Уральск тонет. Жители этого областного центра стали настоящими пленниками в собственных домах: из-за непроходимой грязи из них просто не выбраться. Окраины города топят талые воды. Туда теперь не ездит и общественный транспорт - машины застревают по дороге, сообщает телеканал "КТК".
Теплая погода и дождь на выходных превратили окраины Уральска в огромные озера. Микрорайон ПДП-2 оказался в самой плачевной ситуации. За считанные часы улицы затопило талой водой так, что транспорт по ним уже не может проехать.

Мирхан Кусманов:

- Вот здесь, на этом месте, стояла скорая. Уазик стоял и говорит: не могу проехать. По вызову приехал и спрашивает: «Как туда проехать?» А я говорю: «Туда вообще не проедет скорая». Фактически, посмотрите, вон уазик стоит, видите, вон. И он тоже туда побоялся проехать на скорой. Больной человек звонит по телефону: «Вы где стоите?»

Жители выходят на улицу только в резиновых сапогах, но кое-где и они не спасают. Детей по такой грязи и вовсе никуда не отпускают. Автобусы отказались заезжать в проблемный район и оставляют людей на пока еще сухом пятаке. Но даже до этой импровизированной остановки некоторые добираются почти час.

Роза Урбисинова:

- Добираться очень сложно, как видите, грязь страшная, прям ужас. Мы вон там далеко живем, с детьми совсем сложно. Вот резиновые сапоги, вот дети, видите, в грязи.

Жители боятся, что талая вода может подступить вплотную к их домам. Они не первый год просят чаще вывозить снег с их улиц, а сейчас уже несколько дней не могут дозвониться в коммунальную службу с просьбой прислать помпу для откачки воды - сейчас это их единственное спасение.

Ержан Аубакиров, заведующий сектором автомобильных дорог:

- На данный момент с обильными снегопадами и с обильным снеготаянием у нас образовались такие проблемы, поэтому будут предприняты меры по откачке данной талой воды, и уже при наступлении благоприятных условий погоды будут предприняты меры по устройству насыпи и проведению текущего ремонта.

В ЖКХ уверяют, что уже разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дорог в этом микрорайоне. Соответственно будут и водостоки, и арыки, и вода в будущем не будет так скапливаться. Но пока жители решили запастись мешками с песком - на тот случай, если воды станет больше.


Оксана Наумова.

Фото: кадр из видео.

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