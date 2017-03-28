Жители Уральска теперь в плену у талой воды

Уральск тонет. Жители этого областного центра стали настоящими пленниками в собственных домах: из-за непроходимой грязи из них просто не выбраться. Окраины города топят талые воды. Туда теперь не ездит и общественный транспорт - машины застревают по дороге, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

Теплая погода и дождь на выходных превратили окраины Уральска в огромные озера. Микрорайон ПДП-2 оказался в самой плачевной ситуации. За считанные часы улицы затопило талой водой так, что транспорт по ним уже не может проехать.





Мирхан Кусманов:





- Вот здесь, на этом месте, стояла скорая. Уазик стоял и говорит: не могу проехать. По вызову приехал и спрашивает: «Как туда проехать?» А я говорю: «Туда вообще не проедет скорая». Фактически, посмотрите, вон уазик стоит, видите, вон. И он тоже туда побоялся проехать на скорой. Больной человек звонит по телефону: «Вы где стоите?»





Жители выходят на улицу только в резиновых сапогах, но кое-где и они не спасают. Детей по такой грязи и вовсе никуда не отпускают. Автобусы отказались заезжать в проблемный район и оставляют людей на пока еще сухом пятаке. Но даже до этой импровизированной остановки некоторые добираются почти час.





Роза Урбисинова:





- Добираться очень сложно, как видите, грязь страшная, прям ужас. Мы вон там далеко живем, с детьми совсем сложно. Вот резиновые сапоги, вот дети, видите, в грязи.





Жители боятся, что талая вода может подступить вплотную к их домам. Они не первый год просят чаще вывозить снег с их улиц, а сейчас уже несколько дней не могут дозвониться в коммунальную службу с просьбой прислать помпу для откачки воды - сейчас это их единственное спасение.





Ержан Аубакиров, заведующий сектором автомобильных дорог:





- На данный момент с обильными снегопадами и с обильным снеготаянием у нас образовались такие проблемы, поэтому будут предприняты меры по откачке данной талой воды, и уже при наступлении благоприятных условий погоды будут предприняты меры по устройству насыпи и проведению текущего ремонта.





В ЖКХ уверяют, что уже разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дорог в этом микрорайоне. Соответственно будут и водостоки, и арыки, и вода в будущем не будет так скапливаться. Но пока жители решили запастись мешками с песком - на тот случай, если воды станет больше.









Оксана Наумова.



