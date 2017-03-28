В Индии родилась девочка с тремя ногами

25-летняя жительница индийского города Джангаон по имени Срилата Канчанапалли родила девочку с тремя ногами. Столь необычный ребенок появился на свет из-за редчайшего феномена "близнеца-паразита". Малышке сделали операцию, она будет жить, сообщает «Вести» со ссылкой на Daily Mail.

Биологический феномен "близнец-паразит" встречается один раз на сто тысяч родов. В ходе этой патологии один близнец поглощает в утробе матери своего более слабого брата. Таким образом, паразит полностью или частично сливается со своей "жертвой".

Полностью сформированная третья нога выступала у новорожденной из области паха, между двумя другими конечностями. Причина этой аномалии неизвестна.

Для проведения операции по удалению лишней ноги малышку пришлось отвезти в госпиталь более крупного города Хайдабарадон. Сложная процедура длилась три часа и прошла успешна. Медики уверяют, что теперь матери не о чем волноваться.

Ранее сообщалось, что у соотечественницы Канчанапалли родился "пришелец".