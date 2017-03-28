В Алматы прошел чемпионат Казахстана по тайскому боксу

В минувшие праздничные дни, лучшие из 120 тай-боксеров, которые представляли 10 регионов страны, вошли в состав обновленной сборной Казахстана, сообщает сообщает Zakon.kz





Победители и призеры чемпионата страны получили ценные призы от Федерации муайтай РК и возможность выступить на чемпионате мира, который пройдет с 3 по 12 мая в Минске (Беларусь).









Мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион мира, Азии и Казахстана Ильяс Мусин отстоял свой титул чемпиона Казахстана.





«Чемпионат прошел на высшем уровне. Были хорошие соперники, они отличались хорошей физической подготовкой и мастерством. Это говорит о том, что тайский бокс хорошо развит в Казахстане. Мы часто выступаем на международных турнирах и показываем хорошие результаты. Муайтай отличается от других единоборств тем, что здесь работают руки, ноги, колени и локти», - сказал спортсмен.





Также от профессионального спортивного клуба «Елюхан» ценные призы вручены в номинациях «Лучшая техника» - Досбаев Рауан ЦСКА Алматы, «Воля к победе» - Дамир Калеев (Павлодар), «Лучшее исполнение Вайкру» - Бахитжан Арифханов (Астана).









«Я занимаюсь тайским боксом уже третий год. В спорт меня и братишку привел папа. В детстве занималась бразильским джиу-джитсу, но перешла в тайский бокс. Он мне кажется очень жестким и зрелищным спортом. Мне всегда нравились силовые, контактные виды спорта, а то, что он не женский, ничего страшного. Я прошла отбор на чемпионат мира, теперь моя цель достойно представить страну», - рассказала чемпионка Казахстана среди молодежи 17-летняя Альбина Кульбизекова из Павлодара.





Как сообщил государственный тренер Кайрат Телеубаев, текущий год для Федераций муай-тай Казахстана будет насыщен спортивными событиями. В мае спортсмены примут участие в чемпионате мира (Минск, Беларусь), в июне во Всемирных играх (Ворцлав, Польша), в августе в юношеском чемпионате мира (Бангкок, Таиланд), в сентябре в Азиатских играх в закрытых помещениях (Ашхабад, Туркменистан).









Международный олимпийский комитет предварительно признал тайский бокс олимпийским видом спорта.





«Получить окончательное признание и стать частью спортивной программы Олимпиады тайский бокс сможет лишь спустя три года. Если мы войдем в олимпийскую семью, то мы сможем представить достойных спортсменов для нашей сборной. Казахстанские спортсмены всегда занимают пьедестал почета на всех крупных соревнованиях», - отметил вице-президент Федерации муай-тай Фархад Аманкулов.





У тайского бокса 135 национальных федераций, около 60 из них признаны Национальными олимпийскими комитетами. Всего в этих федерациях зарегистрировано почти 400 тысяч спортсменов.