Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра

Ранее появилась информация, что Месси оскорбил одного из лайнсменов матча отборочного турнира чемпионата мира между аргентинской и чилийской сборными (1:0).

Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси грозит дисквалификация со стороны ФИФА, сообщает Marca.





Ранее появилась информация, что Месси оскорбил одного из лайнсменов матча отборочного турнира чемпионата мира между аргентинской и чилийской сборными (1:0).





ФИФА также сообщили об этом, после чего организация обратилась за разъяснениями в Ассоциацию футбола Аргентины (AFA). Сотрудники AFA отметили, что не находят оснований для такого утверждения. Тогда ФИФА обратилась к бразильской бригаде арбитров, обслуживавших эту игру. Они все признались, что не слышали оскорбительных слов от Месси.





Тем не менее ФИФА напомнила AFA, что имеет право дисквалифицировать игрока даже в том случае, если арбитрами не подтверждается непристойное поведение с его стороны.



