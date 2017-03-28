Признание недействительной регистрации (перерегистрации) юридического лица, ее последствия

Судья

СМЭС Карагандинской области

Арапова Айнур

Одним из направлений судебной практики в сфере споров по налогообложению является категория дел, связанных с обжалованием действий налоговых органов.

Большинство споров возникают вследствие признания недействительной и отмене государственной регистрации юридических лиц контрагентам, которых впоследствии налоговыми органами выставляются уведомления о доначислении Корпоративного подоходного налога и Налога на добавленную стоимость.

То есть, вступившее в законную силу решение суда о признании недействительной регистрации (перерегистрации) юридического лица становится правовым основанием для вынесения его контрагенту уведомления по результатам камерального контроля.

Контрагентами приводятся доводы о том, что судами при разрешении таких дел не соблюдаются требования процессуального законодательства, в частности, контрагенты не привлекаются в качестве третьих лиц к участию в судебных разбирательствах по искам о признании недействительной и отмене государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц.

Контрагенты ссылаются на состоятельность и наличие экономической составляющей в сделках, совершенных с юридическими лицами, регистрацию которых признали недействительной.

В целях защиты избранной позиции, контрагенты обращаются в суд с исками о признании совершенных сделок действительными и состоявшимися.

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется, в том числе, в целях: удостоверения факта создания, перерегистрации, регистрации, внесенных изменений и дополнений в учредительные документы, реорганизации

Нарушение порядка образования юридического лица может повлечь за собой признание его регистрации недействительной по решению суда.

Регистрации юридического лица может быть признана судом недействительной, в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. То есть, все действия юридического лица (в том числе заключенные им сделки), регистрация которого признана недействительной с момента его создания, признаются несовершенными (недействительными, фиктивными).

Правовые последствия признания гос. регистрации недействительной

Последствия признания государственной регистрации юридического лица недействительной можно выделить следующие:

• деятельность субъектов хозяйствования, созданных на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной и запрещается;

• осуществляется взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности субъекта хозяйствования, регистрация которого признана недействительной;

• признание недействительности государственной регистрации юридического лица является основанием для его ликвидации.

Прекращение правоспособности юридического лица происходит в момент завершения ликвидации.

Признание регистрации юридического лица недействительной не влечет недействительности сделок и иных правовых актов.

Налоговые органы, ссылаясь на решение суда о признании регистрации юридического лица недействительной, вправе выставить уведомление об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, и требовать исключить из зачета по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость суммы (расходы) по взаиморасчетам с налогоплательщиком, регистрация которого была признана судом недействительной.